Париж, , 17:48 — REGNUM Участие Франции в санкциях против России является геополитической ошибкой, заявила 18 сентября лидер фракции «Национального объединения» в нижней палате парламента Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на партийной конференции, Ле Пен высказала мнение, что Евросоюз ввёл санкции в отношении России, находясь в истерии от конфликта на территории бывш. УССР.

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», — полагает Ле Пен.