Москва, , 17:46 — REGNUM Исполнитель Григорий Лепс впервые стал дедом. Об этом он сообщил 18 сентября в своём телеграм-канале.

Григорий Лепс и ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам музыканта, его старшая дочь Инга Лепс родила сына. «Мама и малыш чувствуют себя хорошо, всё в порядке», — поделился певец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дрессировщик Эдгард Запашный устроил в своём телеграм-канале опрос, с помощью которого хотел определить лучшего артиста на российской эстраде. Большинство подписчиков Запашного выбрали певца Григория Лепса.

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