Краснодар, 17 марта, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Сочи будут судить мошенников, нажившихся на честных гражданах на сотни миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 17 марта, на удочку злоумышленников попались более 40 дольщиков, пожелавших приобрести жилье в новостройках.

Факт мошеннических действий со стороны руководителя строительной организации ООО «Ида» Артура Осипова был вскрыт в ходе прокурорской проверки, материалы которой и легли в основу уголовного дела. Как полагают следователи, обманывали граждан трое жителей Сочи (в сговоре с главой стройфирмы были 60-летний Нагапет Нагапетян и 33-летний Артем Авджян) на протяжении семи лет — с 2007 по 2014 год.

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Они заключали предварительные договоры об участии в долевом строительстве трех многоквартирных домов, расположенных в Сочи по улицам Виноградная, Пасечная и Гагарина. При этом фактически ими осуществлялись «двойные продажи» квартир.

Кроме того, по решению суда Осипов должен был провести в соответствие проектную документацию построенных домов, но не сделал этого. По этой причине строения не были введены в эксплуатацию, а гражданам не смогли оформить в собственность купленные квартиры.

В списке пострадавших от действий моешшников — 41 человек. В общей сложности им был нанесен ущерб на сумму более 319 млн рублей.

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В настоящее время на недвижимое имущество ООО «Ида» наложен арест. Органами предварительного расследования Осипов и Нагапетян обвиняются в совершении 42-х, Авджян — 14 преступлений по статьям УК РФ «мошенничество в крупном и особо крупном размерах» и «причинение имущественного ущерба путем обмана». Также руководителю стройфирмы придется ответить перед судом за злостное неисполнение вступившего в силу решения суда. Дело будет рассмотрено в Центральном районном Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Краснодарском крае количество обманутых дольщиков приближается к 5 тыс. человек. За неполный 2015 год в регионе была пресечена деятельность 32 финансовых пирамид.