Афины , 18 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Рубль является одной из сильнейших валют, заявил бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Выступая на международной выставке в Салониках, Ципрас рассказал о значительных потерях от антироссийских санкций, которые несёт Европейский союз.

По его словам, США не теряют ни в экономическом, ни в политическом плане.

«Даже Россия не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют с момента роста цен на природный газ. Россия сумела стать регулирующим органом, который включает и отключает кран», — считает бывший премьер-министр.

Он уверен, что Евросоюз на данный момент «катится кубарем», испытывая дефицит лидерства, мышления и стратегии.