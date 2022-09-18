Лос-Анджелес, США, 18 сентября 2022, 17:38 — REGNUM Вокалист рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его супруга Эйжа Волкман расстались. Об этом сообщил Page Six.
«Мне грустно сообщать, что после многих прекрасных лет, проведенных вместе, мы с Эйжей расстались», — прокомментировал музыкант, добавив, что их главным приоритетом остаётся задача быть хорошими родителями. Причина расставания пары неизвестна.
ИА REGNUM напоминает, что Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман состояли в браке 11 лет — они воспитывают троих общих детей. В 2018 году пара уже говорила о разводе, однако позже помирилась.
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