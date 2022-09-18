Лос-Анджелес, США, , 17:38 — REGNUM Вокалист рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его супруга Эйжа Волкман расстались. Об этом сообщил Page Six.

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс Цитата из клипа Imagine Dragons на песню Wrecked

«Мне грустно сообщать, что после многих прекрасных лет, проведенных вместе, мы с Эйжей расстались», — прокомментировал музыкант, добавив, что их главным приоритетом остаётся задача быть хорошими родителями. Причина расставания пары неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман состояли в браке 11 лет — они воспитывают троих общих детей. В 2018 году пара уже говорила о разводе, однако позже помирилась.

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