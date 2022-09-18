Донецк, , 17:36 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:13 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм. 17:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР за 10 минут.