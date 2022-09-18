Бухарест, 18 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Границы территории, которую контролирует киевский режим, являются неестественными, заявил экс-глава МИД Румынии Андрей Марга в эфире Digi 24.

Chief39, pixabay, cc0 Бывшая УССР

Он прокомментировал реакцию Киева и его дипмиссии в Бухаресте на своё предложение уступить ряд территорий б. УССР соседям — Венгрии, Польше, Румынии и России.

Марга отметил, что готов повторить уже сделанные заявления, поскольку они правдивы.

«Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными», — сказал экс-министр.

Он добавил, что Киев не привёл никаких аргументов, опровергающих его слова.

«[Режим на территории б. УССР] находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям», — уверен Марга.