Воронеж, 18 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. 46-летний российский специалист Дмитрий Пятибратов, временно исполнявший обязанности главного тренера воронежского «Факела» после отставки Олега Василенко, назначен на пост главного тренера основной команды.

Пресс-служба ФК «Факел» «Факел»

Дмитрий Пятибратов работает в тренерском штабе «Факела» с октября 2020 года. Ранее специалист также работал в «Сочи» и «Мордовии».

После девяти сыгранных матчей «Факел» с одной победой и семью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

6 сентября Олег Василенко покинул пост главного тренера воронежского клуба. «Факел» и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.