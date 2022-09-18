Москва, 18 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Призыв исполнительницы Аллы Пугачёвой признать ее иноагентом является частью антигосударственной спецоперации, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Итак, судя по всему, Алла Пугачева стала медийным лицом «партии капитуляции» России. Считаю, что ее заявление про «иллюзорные цели СВО», а также призыв признать себя «иноагентом» — часть антигосударственной спецоперации. Собственно, ради этой спецоперации Пугачёву, я думаю, и вернули на территорию РФ», — рассуждает Останина в телеграм-канале.

«Интересно, кто так постарался? И откуда такая смелость у бывшей советской певицы? Или «пятая колонна» уже настолько укрепилась, что не считает нужным маскироваться?» — задает вопросы парламентарий.

Может, и укрепилась, рассуждает депутат.

«Может, патриотическая позиция становится опасной, и за нее скоро будут преследовать. Многое свидетельствует о вероятности подобного рода сценариев», — констатировала Останина.

При этом Останина объявила о том, что «готова ко всему» и официально заявляет, что «до конца буду отстаивать убеждение в том, что все цели СВО, а, по существу, войны за само существование России — реальны и должны быть достигнуты».

«Речь идёт о выживании нашей страны, и мы обязаны победить! Неужели Пугачева этого не понимает? Конечно, понимает. Но бьёт в спину. А мы идём до конца. Судьба Родины — наша судьба. Моя судьба», — отметила Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, певица Алла Пугачева попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов.

Накануне Минюст РФ внёс Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР выступил с рядом антироссийских высказываний, в реестр иноагентов.