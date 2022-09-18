Аресибо, Пуэрто-Рико, , 17:24 — REGNUM Указ об объявлении чрезвычайной ситуации (ЧС) в Пуэрто-Рико в связи с тропическим штормом «Фиона» подписал президент США Джо Байден. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Ураган Pixabay.com

Сообщается, что согласно документу, Байден распорядился предоставить властям этого государства помощь из средств федерального бюджета.

Отмечается, что помощь будет оказывать министерство внутренней безопасности США и федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико объявили предупреждение из-за приближения тропического шторма «Фиона».

Читайте также: В Пуэрто-Рико из-за приближения «Фионы» объявили штормовое предупреждение