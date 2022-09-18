Аресибо, Пуэрто-Рико, 18 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Указ об объявлении чрезвычайной ситуации (ЧС) в Пуэрто-Рико в связи с тропическим штормом «Фиона» подписал президент СШАДжо Байден. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

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Сообщается, что согласно документу, Байден распорядился предоставить властям этого государства помощь из средств федерального бюджета.

Отмечается, что помощь будет оказывать министерство внутренней безопасности США и федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико объявили предупреждение из-за приближения тропического шторма «Фиона».

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