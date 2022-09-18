Москва, , 17:20 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание заслуженного артиста России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это почетное звание следует вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм, убежден Миронов.

«Шаман молод — ему нет и 30 лет, а его вклад в сплочение народа вокруг традиционных ценностей уже трудно переоценить», — отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что клипы российского певца Shaman (Ярослав Дронов) набрали более 200 млн просмотров на его YouTube-канале.

Исполнитель Григорий Лепс пообещал записать совместную песню с певцом Shaman. Когда выйдет совместная работа артистов — неизвестно.

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