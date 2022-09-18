Реймс, Франция, , 17:19 — REGNUM 18 сентября футбольный клуб «Монако» в матче восьмого тура французской Лиги 1 2022/23 одержал крупную победу над «Реймсом» со счетом 3:0. Встреча проходила в Реймсе на стадионе «Огюст Делон».

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч в дебюте второго тайма забил 26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин после передачи Акселя Дисаси — 0:1. На 87-й минуте Такуми Минамино удвоил преимущество «монегасков» — 0:2. Через три минуты французский нападающий Виссам Бен-Йеддер установил окончательный счет — 0:3.

Составы команд:

«Реймс»: Диуф, Бузи (Каюсте, 54’), Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Зенели (Диаките, 46’), Мунести, Лопи (Мбуку, 76’), Ито, Балогун.

«Монако»: Нюбель, Бадиашиль, Дисаси, Энрике, Агилар (Вандерсон, 11’), Матазо (Камара, 46’), Головин (Минамино, 65’), Фофана, Аклиуш (Мартинш, 66’), Бен-Йддер, Эмболо.