Донецк, 18 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Представители ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Яковлевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 16:45 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 16:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии.