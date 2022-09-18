Эр-Рияд, , 17:16 — REGNUM Трое сирийских солдат погибли при обстреле, который вела турецкая артиллерия по приграничному городу Айн-эль-Араб на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Hadath.

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Инцидент произошёл 18 сентября. По данным СМИ, турецкая артиллерия обстреляла город Айн-эль-Араб на севере провинции Алеппо, в результате чего под огнём оказались позиции сирийских военных. Уточняется, что погибли трое военнослужащих.

Ранее власти Сирии перебросили на север страны бронетехнику и тяжёлые вооружения, что Анкара расценила как поддержку курдских формирований.