Лос-Анджелес, США, , 17:13 — REGNUM У актёра Иэна Хардинга, известного по роли Эзры Фитц в сериале «Милые обманщицы», родился первенец. Об этом сообщил Entertainment News.

Ребёнок Pixabay.com

Имя и пол ребёнка пока не раскрываются, однако известно, что малыш появился на свет в преддверии дня рождения Хардинга. Сам артист заявил, что это «лучший подарок на день рождения, о котором можно мечтать».

ИА REGNUM напоминает, что шоу «Милые обманщицы» транслировалось с 2010 по 2017 год. В июле 2022 года состоялась премьера спин-оффа сериала под названием «Милые обманщицы: Первородный грех».

Читайте ранее в этом сюжете: Энрике Иглесиас поцеловал фанатку во время фотосъёмки

Читайте развитие сюжета: Вокалист Imagine Dragons расстался с женой