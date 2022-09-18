Донецк, , 17:12 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Кировскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения».

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали двое подростков.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Железную Балку из РСЗО БМ-21 «Град».