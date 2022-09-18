Донецк, 18 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Кировскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения».

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали двое подростков.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Железную Балку из РСЗО БМ-21 «Град».