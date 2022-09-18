Вильярреаль, Испания, , 17:11 — REGNUM 18 сентября в Вильярреале на стадионе «Сьюдад де Валенсия» футбольный клуб «Вильярреал» в матче шестого тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с «Севильей». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педроса, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Джованни Ло Чельсо, Франсис Коклен, Самуэль Чуквуэзе, Николас Джэксон.

«Севилья»: Яссин Буну, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Жоан Жордан, Фернандо, Оливер Торрес, Рафаэль Мир, Хесус Навас, Иско.