Барселона, Испания, 18 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» может бесплатно подписать 30-летнего центрального полузащитника лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо после завершения текущего сезона. Об этом 18 сентября сообщает издание The Sun.

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Действующее соглашение Жоржиньо с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 30-летнего итальянца в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в восьми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворот «Эвертона».

За лондонский клуб итальянец выступает с 14 июля 2018 года после перехода из «Наполи» за 57 миллионов евро.