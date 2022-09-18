Баку, , 17:14 — REGNUM Заявления, сделанные спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе посещения Армении 18 сентября 2022 года, служат не укреплению хрупкого мира между Баку и Ереваном, а, наоборот, нагнетанию напряженности. Об этом 18 сентября сообщает управление пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

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«Сказанные Н. Пелоси слова в Армении следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что такие «односторонние шаги и беспочвенные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности».

В МИД Азербайджана отметили, что Н. Пелоси, говоря о справедливости, не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что «учитывая приближение периода промежуточных выборов в Конгресс США, создается впечатление, что Н. Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для получения поддержки армянских лоббистских кругов в США».

"Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в Ереване, что осуждает «атаки» Азербайджана против Армении.

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