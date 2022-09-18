Душанбе, , 17:04 — REGNUM Киргизия ведёт информационную кампанию против Таджикистана, сообщил пресс-секретарь таджикистанского МИД Шохин Самади.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние дни с целью создания образа «агрессора» в лице своего соседа киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряжённость в приграничье», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

В качестве примера Самади отметил использование слова «враг» в отношении Таджикистана президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По мнению сотрудника дипломатического ведомства, такие слова не соответствуют духу дружбы и добрососедства.