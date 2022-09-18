Москва, , 16:59 — REGNUM Российская исполнительница Алла Пугачёва утратила связь с реальностью, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Пётр Толстой Duma.gov.ru

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«Мне жаль, что Пугачёва, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей, убежден парламентарий.

«И у неё, в отличие от Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, певица Алла Пугачева попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов.

Накануне Минюст РФ внёс Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР сделал ряд антироссийских высказывания, в реестр иноагентов.

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