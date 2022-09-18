Астрахань, , 16:54 — REGNUM Опасный дисбаланс произошёл в торговле не только с Китаем, но и с Индией, отметил экс-депутат Госдумы, депутат Астраханской облдумы от СРЗП Олег Шеин.

Индийская рупия

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«Российский экспорт в Китай вырос вдвое, в то время как импорт оттуда всего на 8%. С Индией положение хуже. В то время как российский экспорт вырос в шесть раз, импорт индийских товаров, напротив, сократился», — констатировал Шеин в телеграм-канале.

Такое положение требует качественных политических решений, поскольку России нужен не склад юаней и рупий, а товары, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне военной специальной операции в отношении России США и сателлитами введено рекордное количество санкций.