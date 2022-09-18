Москва, 18 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Молдавии оппозиционная партия «Шор» планирует проводить бессрочные протесты в центре Кишинёва, пока действующие власти страны не уйдут в отставку. Об этом заявил член партии Дину Цуркану.

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии Шор в Кишинёве

По его словам, в центре столицы Молдавии планируется установить палатки, чтобы протестующие могли переночевать. Оппозиция требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных парламентских выборов.

«Мы объявляем протесты нон-стоп до тех пор, пока власти не уйдут в отставку, — заявил в ходе выступления Циркану. — День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и администрации президента, пока они не уйдут».

Он также рассказал, что молдавская полиция мешает участникам акции добираться в Кишинёв из разных районов страны.