Херсон, 18 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Новую Каховку в Херсонской области вновь обстреливают боевики ВСУ. Об этом 18 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В Новой Каховке работает ПВО», — отмечается в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО РФ за сутки сбито восемь беспилотников ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР.