Бишкек, , 16:49 — REGNUM Количество граждан Киргизии, которые погибли в результате боев на границе с Таджикистаном, увеличилось на десять жителей и составило 46 человек. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что согласно оперативным сведениям, в организации здравоохранения города Баткена доставили тела еще десяти погибших.

«Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что кроме этого 140 человек пострадали, в том числе семь жителей были направлены на амбулаторное лечение.

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что боестолкновения на границе Таджикистана и Киргизии начались утром 16 сентября.

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