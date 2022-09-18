Москва, 18 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Туристический поток в Киргизию с начала 2022 года превысил 5 млн человек. Об этом сообщил президент страны Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

По словам Жапарова, результаты в пять раз превышают обычный показатель. Он отметил, что рост произошёл за счёт активности туристов из России.

Президент отметил, что «очень много приезжает российских бизнесменов» и других российских граждан в Киргизию.

«Обычно у нас один миллион туристов было, а в этом году — более пяти миллионов туристов. Это за счет России, российских граждан увеличилось», — сказал Жапаров.