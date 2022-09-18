Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Американская актриса Кэмерон Диас подтвердила, что вернётся к своей карьере актрисы. Об этом 18 сентября пишет Peopletalk.

Цитата из х/ф «Гамбит». Реж. Майкл Хоффман. 2012. США Кэмерон Диас

Артистка сыграет в боевике Back In Action от сервиса Netflix. Как отмечает издание, роль станет для Диас первой за последние восемь лет.

ИА REGNUM напоминает, что Кэмерон Диас заявила о паузе в карьере в 2014 году. Она объяснила это решение тем, что хочет больше времени посвятить семье.