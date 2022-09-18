Краснодар, , 16:36 — REGNUM 18 сентября на стадионе «Краснодар» состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Краснодар» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Дмитрий Ермаков.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Бородин, Сергей Волков, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини, Никита Кривцов, Алексей Ионов, Жоау Баши, Олакунле Олусегун.

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Зуев, Мори Гбане, Бутта Магомедов, Брайан Идову, Александр Ломовицкий, Илья Кухарчук.