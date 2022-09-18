Донецк, 18 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли три человека. Об этом 18 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Количество погибших мирных жителей Горловки от рук… неонацистов возросло до трех», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии.