При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли три человека
Донецк, 18 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли три человека. Об этом 18 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Количество погибших мирных жителей Горловки от рук… неонацистов возросло до трех», — отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии.