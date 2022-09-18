Монца, Италия, , 16:33 — REGNUM 18 сентября в Монце на стадионе «Бриантео» футбольный клуб «Монца» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Монца»: Мишел ди Грегорио, Пабло Мари, Марлон, Карлос Аугусто, Армандо Иццо, Патрик Чюррия, Николо Ровелла, Стефано Сенси, Маттео Пессина, Дэни Мота, Джанлука Капрари.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Маттия Де Шильо, Глейсон Бремер, Данило, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни, Филип Костич, Фабио Миретти, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Душан Влахович.

В текущем сезоне 22-летний форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович принял участие в семи матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.