Москва, , 16:33 — REGNUM Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) работают во имя высоких идеалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о целях организации.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» Песков рассказал, что работа стран-участниц ШОС «не про то, чтобы дружить против кого-то».

«Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС», — сказал Песков.