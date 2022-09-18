Анкара, , 16:26 — REGNUM Жители Турции отреагировали на слова президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок нефти и газа странам Запада в случае введения лимита стоимости закупок. Публикация в турецком издании Haber7 вызвала живой отклик читателей.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

О таких планах в начале сентября объявили лидеры G7. Они подтвердили намерения ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие страны присоединиться к этой инициативе. В Еврокомиссии также допускают введения потолка цен и на поставки природного газа из России.

«Путин, я аплодирую тебе», — написал один из комментаторов.

Второй предложил посмотреть, как США придут на помощь Евросоюзу в этой ситуации.

«Путин великолепен, жду продолжения», — сообщил один из читателей.

Ещё один комментатор предположил, что Западу нужно замёрзнуть, чтобы опомниться.

«Европа, что посеешь, то и пожнешь, — уверен один из читателей. — Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо».