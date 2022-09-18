Нижний Новгород, , 16:23 — REGNUM 18 сентября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 уступил «Оренбургу». Основное время встречи, проходившей в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 0:2.

Игрок «Пари НН» Тимур Сулейманов и игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов Дарья Драй © ИА REGNUM

Голы «Оренбурга» забили Тимур Аюпов (30’ Лукас Вера) и Александр Эктов (73’ Лукас Вера). Желтые карточки получили Данила Хотулев, Михаил Сиваков, Тимур Аюпов и Вячеслав Кротов.

Составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро (Корнюшин, 46’), Гоцук, Калинский (Милсон, 21’), Илья Агапов, Дмитрий Стоцкий, Юлдошев (Кротов, 68’), Каккоев (Михайлов, 46’), Шарипов (Шильцов, 77’), Сулейманов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Стаматов (Полуяхтов, 80’), Гойкович, Флорентин (Башич, 81’), Аюпов, Эктов (Печенин, 86’), Вера, Сычевой (Павловец, 90’), Марин (Акоста, 90’).

«Оренбург», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 12 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с тем же количеством очков опустился на 10-ю строчку.