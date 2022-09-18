Брентфорд, Великобритания, 18 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. 18 сентября лондонский футбольный клуб «Арсенал» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Брентфорд». Основное время встречи, проходившей в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», завершилось со счетом 0:3.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Вильям Салиба (17’ Букайо Сака), Габриэль Жезус (28’ Гранит Джака) и Фабио Виейра (49’ Букайо Сака).

Желтые карточки получили Гранит Джака и Габриэль Жезус. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Николас Хортон и Тим Вуд.

«Арсенал», одержав шестую победу и набрав 18 очков, укрепился на вернулся на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. «Брентфорд» с девятью очками расположился на девятой строчке.