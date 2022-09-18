Лас-Вегас, США, 18 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Исполнитель Энрике Иглесиас на публике поцеловал поклонницу, которая хотела сделать с ним фотографию. Об этом 18 сентября пишет TMZ.

Цитата из видеоблога Энрике Иглесиаса Энрике Иглесиас

Иглесиас выступал в Лас-Вегасе (США), после чего провёл фотосессию с фанатами, и во время съёмки он поцеловал одну из поклонниц в щёку. Как отмечает издание, после этого девушка прижалась к его губам и поцеловалась с артистом несколько раз, пока он не покинул помещение.

ИА REGNUM напоминает, что Энрике Иглесиас состоит в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. У пары трое детей.