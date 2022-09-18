Донецк, 18 сентября 2022, 16:13 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ Петровского района Донецка пострадали двое подростков в возрасте 16 и 15 лет. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Артиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukr

«При обстреле Петровского района города ВФУ ранили двух девочек 2006 и 2007 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра.