Донецк, 18 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками ВСУ Петровского района Донецка пострадали двое подростков в возрасте 16 и 15 лет. Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«При обстреле Петровского района города ВФУ ранили двух девочек 2006 и 2007 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра.