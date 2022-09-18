Берлин, , 16:22 — REGNUM Берлин не хочет предпринимать единоличных шагов по отправке боевых танков западного образца киевскому режиму. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью редакционной группе Funke.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами», — сказала она, слова которой приводит n-tv.

По ее словам, боевые танки западного образца киевскому режиму до сих пор не направила ни одна страна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти ФРГ обсуждают возможность передачи киевскому режиму тяжёлой бронетехники.

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