Москва, 18 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Пункты базирования иностранных наёмников ЧВК «Академия» и националистического батальона «Кракен» поражены российскими войсками, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны России.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

Пункты базирования боевиков располагались в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики.

В министерстве рассказали, что всего союзными войсками поражены 47 артиллерийских подразделений противника, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах. В числе прочего, с земли и воздуха нанесены удары по пунктам базирования ЧВК «Академия» и нацбатальона «Кракен».