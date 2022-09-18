Мурманск, 18 сентября 2022, 16:06 — REGNUM Первая годичная экспедиция ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» началась в морском порту в Мурманске. Об этом сообщил ТАСС директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Платформа «Северный полюс»
Платформа «Северный полюс»
АО «Адмиралтейские верфи»

Дрейф самодвижущейся платформы начнётся во льдах архипелага Новосибирские острова. Точное место для размещения научного лагеря будет выбрано после прибытия к району начала дрейфа.

Экспедиция платформа «Северный полюс» возродит традицию советских дрейфующих экспедиций. При этом новая платформа позволит обеспечить больше технических возможностей для научных исследований и более высокий уровень безопасности.

Самодвижущая платформа «Северный полюс» является продолжением программы советских полярных дрейфующих станций. Станция «Северный полюс-1» была открыта в 1937 году, последняя из дрейфующих станций этой программы завершила работу в 2015 году.

Новая платформа представляет собой самостоятельное судно, которое способно вмерзать в лёд и дрейфовать до двух лет. На борту станции оборудовано 15 научных лабораторий, на верхней палубе судна расположена площадка для приёма вертолётов. На станции могут работать 34 учёных и 14 членов экипажа.

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