Мурманск, 18 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Первая годичная экспедиция ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» началась в морском порту в Мурманске. Об этом сообщил ТАСС директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

Дрейф самодвижущейся платформы начнётся во льдах архипелага Новосибирские острова. Точное место для размещения научного лагеря будет выбрано после прибытия к району начала дрейфа.

Экспедиция платформа «Северный полюс» возродит традицию советских дрейфующих экспедиций. При этом новая платформа позволит обеспечить больше технических возможностей для научных исследований и более высокий уровень безопасности.

Самодвижущая платформа «Северный полюс» является продолжением программы советских полярных дрейфующих станций. Станция «Северный полюс-1» была открыта в 1937 году, последняя из дрейфующих станций этой программы завершила работу в 2015 году.

Новая платформа представляет собой самостоятельное судно, которое способно вмерзать в лёд и дрейфовать до двух лет. На борту станции оборудовано 15 научных лабораторий, на верхней палубе судна расположена площадка для приёма вертолётов. На станции могут работать 34 учёных и 14 членов экипажа.