Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 16:06 — REGNUM На ямальском асфальтобетонном заводе предприятия «Уренгойдорстрой» 18 сентября взорвалась 200-литровая бочка с битумом. Об этом сообщает издание НУР24.

Горящая бочка

Взрыв бочки произошёл в Новом Уренгое на улице Железнодорожная около 11 часов утра (около 9:00 мск). Сообщается о двух пострадавших. Оба госпитализированы.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки при пожаре на автомойке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре при пожаре на автомойке погиб подросток