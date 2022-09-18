Донецк, 18 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: произведено шесть выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Еленовку из РСЗО БМ-27 «Ураган».