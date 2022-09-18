Москва, 18 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения киевских нацистов российскими артиллеристами в районе населённого пункта Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало 18 сентября Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские самоходные гаубицыя «Мста-С» калибра 152 мм громят позиции боевиков ВСУ в районе указанного населённого пункта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе боевых действий в районе Зайцево ДНР 24-й батальон нацформирования «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 53-й механизированной бригады ВСУ потерял свыше половины личного состава.