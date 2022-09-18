Лос-Анджелес, США, , 15:52 — REGNUM Американский рэпер 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон III) не стал продлевать действие соглашения, подписанного с кабельным телеканалом Starz. Об этом 18 сентября сообщил Variety.

50 Cent Alex Const

Как отмечает издание, музыкант рад тому, что срок действия контракта истёк. «Сегодня я действительно владею своим контентом и решаю, где и как я буду его продвигать… Сделка со STARZ завершена, у нас не было ничего, кроме успеха, так что никаких обид«, — объяснил 50 Cent.

ИА REGNUM напоминает, что 50 Cent заключил четырехлетний контракт со Starz, принадлежащим Lionsgate. Сериал рэпера под названием «Власть» выходил на канале с 2014 по 2020 годы — Кёртис Джексон также успешно продюсировал для компании криминальный сериал BMF.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст признался, что не прочитал ни одной книги