Вашингтон, 18 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Проверка топливной системы ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для американской лунной программы «Артемида» назначена на 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель SLS разработана для запуска пилотируемых кораблей к Луне. В США планировали провести первый испытательный запуск этой ракеты в конце августа 2022 года.

Старт был отменён из-за утечки топлива, выявленной при заправке баков ракеты. Американские специалисты постарались исправить проблему на стартовом столе, но позже носитель пришлось вернуть в монтажный корпус.

21 сентября NASA проведёт новый тест системы заправки, чтобы удостовериться в устранении этой проблемы. В случае удачного завершения теста старт состоится 27 сентября.

Предстоящий пуск станет первой миссией в рамках «Артемида». Ракета SLS позволит вывести на окололунную орбиту корабль Orion, который позже вернётся на Землю. Следующий старт в рамках этой программы должен пройти с экипажем на борту. Третья миссия по программе «Артемида» предусматривает высадку астронавтов на Луну.