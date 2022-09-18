Ереван, 18 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В акции за выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване принимает участие несколько сотен человек. Ход акции 18 сентября в режиме реального времени транслируют армянские порталы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

В акции также принимают участие члены местной партии «Национальный объединенный полюс», являющейся политическим крылом военизированной группы «Сасна црер».

При этом в данный момент в Армении работает передовая группа миссии ОДКБ во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым, прибывшая в страну из-за эскалации конфликта на границе с Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в Ереване, что осуждает «атаки» Азербайджана против Армении.

Как известно, главное содержание членства Армении в ОДКБ — льготные, внутренние, не экспортные цены на российское оружие для Армении.