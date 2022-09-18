Куйтунский район, , 15:38 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту убийства малолетнего ребёнка в селе Красный Яр Куйтунского района Иркутской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Форма прокурора Vsemetri.com

По данным ведомства, местный житель ударил плачущего пасынка об стену, в результате чего полуторагодовалый мальчик скончался. Подозреваемый к настоящему времени задержан.

В рамках проверки прокуратура намерена оценить исполнение законодательства о семейном благополучии.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. В ходе допроса он дал признательные показания.

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